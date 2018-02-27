Белорусская молодежь все чаще выбирает отечественные бренды - исследование

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь все чаще выбирает отечественные бренды. Об этом свидетельствуют результаты социсследования "Молодежный бренд - 2017", представленные сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

Например, белорусские бренды лидируют по большинству товаров продовольственной группы, а также занимают первое или второе места по таким позициям, как обувь, одежда, косметика, галантерея. Вместе с тем в категориях "мобильные телефоны, гаджеты", "спортивная одежда" и "спортивная обувь" молодежные предпочтения полностью на стороне импортных товаров.

"Молодежь все больше выбирает белорусские бренды, и это очень радует, - отметила заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Татьяна Якубович, комментируя результаты социсследования. - При этом не всегда белорусская молодежь выбирает дешевые товары, а делает выбор в пользу качества".

Как показало исследование, молодые люди больше ориентируются на моду и рекламу, чем на цену и скидки. В этой связи депутат обратила внимание, что в борьбе за покупателей белорусским предприятиям недостаточно просто выпускать качественную продукцию - нужно больше работать над продвижением собственных брендов, повышать их узнаваемость. "Нужно шире заниматься рекламой, вести более гибкую маркетинговую политику, предоставлять скидки, проводить акции", - сказала Татьяна Якубович.

Социологическое исследование "Молодежный бренд" ежегодно проводится Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" и Молодежной лабораторией социологических исследований ЦК ОО "БРСМ" с целью выявления популярных в молодежной среде белорусских и зарубежных брендов и производителей товаров, отношения к отечественным брендам и контрафактной продукции. В исследовании приняли участие свыше 70 интервьюеров, было опрошено более 1220 молодых людей от 18 до 32 лет, представляющих основные территориально-экономические зоны Беларуси.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке