Белорусская таможня покажет пункты пропуска с высоты птичьего полета

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня покажет крупнейшие пункты пропуска с высоты птичьего полета, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

ГТК подготовил серию видеороликов о самых крупных пунктах пропуска Беларуси. На протяжении восьми недель в официальных аккаунтах таможенных органов в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, а также на канале YouTube будут публиковаться ролики со съемкой с высоты.

Как рассказали в таможенном комитете, сейчас в аккаунтах можно увидеть первый видеоролик о межгосударственном автодорожном пункте пропуска "Песчатка", в дальнейшем будут опубликованы видеоматериалы о пунктах пропуска "Бенякони", "Берестовица", "Варшавский мост", "Домачево", "Козловичи", "Урбаны", "Брузги" и "Каменный Лог".-0-