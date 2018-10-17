Белорусская таможня покажет пункты пропуска с высоты птичьего полета

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня покажет крупнейшие пункты пропуска с высоты птичьего полета, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
ГТК подготовил серию видеороликов о самых крупных пунктах пропуска Беларуси. На протяжении восьми недель в официальных аккаунтах таможенных органов в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, а также на канале YouTube будут публиковаться ролики со съемкой с высоты.
Как рассказали в таможенном комитете, сейчас в аккаунтах можно увидеть первый видеоролик о межгосударственном автодорожном пункте пропуска "Песчатка", в дальнейшем будут опубликованы видеоматериалы о пунктах пропуска "Бенякони", "Берестовица", "Варшавский мост", "Домачево", "Козловичи", "Урбаны", "Брузги" и "Каменный Лог".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4458 BYN
|2.433 BYN
|2.44 BYN
|USD
|2.1112 BYN
|2.103 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2211 BYN
|3.21 BYN
|3.224 BYN