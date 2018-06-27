Белорусская транспортная неделя пройдет в Минске 2-4 октября

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра от 25 июня 2018 года №184р создан организационный комитет для подготовки и проведения 2-4 октября 2018 года в Минске Белорусской транспортной недели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Оргкомитету поручено обеспечить подготовку и проведение мероприятий, при необходимости привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.
Оргкомитет будет работать под председательством заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.-0-
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