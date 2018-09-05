Войну глазами белорусского художника-фронтовика показывает выставка в Пекине

5 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская выставка "Война глазами художника-фронтовика Сергея Каткова" 3 сентября открылась в Пекине, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР.

Экспозиция Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны проводится в Мемориальном музее антияпонской войны китайского народа.

Сергей Катков - известный белорусский художник-живописец, педагог, который в годы Великой Отечественной войны был фотокорреспондентом и художником на Третьем Белорусском фронте. Он прошел с боями до Кенигсберга, а в 1945 году был переброшен в Маньчжурию. С войны Сергей Катков привез множество фронтовых зарисовок и репортажной графики о жизни в том числе военного Китая.

Выставка в Мемориальном музее антияпонской войны китайского народа в Пекине продлится по 3 декабря.-0-