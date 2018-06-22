22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога проведет 28 июня Единый день пассажира, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Пассажиры смогут задать специалистам Белорусской железной дороги вопросы устно, а также оставить свои вопросы письменно. Их заявления будут рассмотрены в соответствии с законом "Об обращении граждан и юридических лиц".

Общение с пассажирами Белорусская железная дорога проводит уже несколько лет в последний четверг третьего месяца квартала на вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Орше с 14.00 до 17.00.

"Проведение данных встреч с населением - еще одна возможность обсудить вопросы, связанные с осуществлением перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в регионах", - отметили в пресс-центре.

В текущем году данное мероприятие пройдет также 27 сентября и 27 декабря.

Кроме того, для совершенствования организации пассажирских перевозок Белорусская железная дорога постоянно изучает мнение пассажиров путем анкетирования. Вопросы анкет размещаются на официальном сайте БЖД.

"Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему развитию пассажирских перевозок, - убеждены в БЖД. - Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать все пожелания и предложения, которые будут анализироваться и учитываться (при наличии организационно-технических возможностей БЖД) при корректировке графика движения поездов".-0-