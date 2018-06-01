Белорусская железная дорога расширяет перечень услуг для людей с ограниченными возможностями

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для повышения уровня социальной поддержки людей с ограниченными физическими возможностями Белорусская железная дорога расширяет перечень услуг для данной категории пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С 1 июня в круглосуточном режиме начали работать телефоны контакт-центра Белорусской железной дороги всех операторов связи, позвонив по которым физически ослабленные пассажиры смогут обратиться к работникам БЖД за различного рода помощью, а также оформить заявку на включение в состав поезда специально оборудованного вагона для перевозки инвалидов-колясочников. Также поддержка физически ослабленных лиц начала осуществляться по электронному адресу brail@rw.by", - рассказали в пресс-центре.

В настоящее время все вокзалы БЖД оснащены инвалидными креслами-колясками. До конца текущего года планируется оснастить ими также все поезда локомотивной тяги.

На вокзалах физически ослабленные лица могут воспользоваться услугами по встрече и сопровождению по территории вокзальных комплексов, предоставлению инвалидного кресла-коляски, оказанию ситуационной помощи при приобретении услуг, предоставляемых на вокзалах, а также им окажут содействие при перемещении ручной клади (багажа) до или после проезда в поездах.

Кроме того, в поездах пассажирам с ограниченными физическими возможностями оказывается содействие по перемещению в вагоне, беспрепятственному (внеочередному) доступу к санузлам, перемещению ручной клади и размещению ее на местах, предназначенных для этих целей, дублирование голосовой и зрительной информации, в том числе о маршруте движения поезда, остановках в пути следования, предоставляемых услугах.

В пресс-центре напомнили, что с 2017 года на БЖД действует услуга дистанционного оформления заявки на включение в состав поезда специально оборудованного вагона для перевозки инвалидов-колясочников и предоставляется возможность приобретения билетов на специализированные места через интернет. Для оформления заказа на включение в состав поезда специально оборудованного вагона достаточно заполнить форму, которая размещена в разделе "Поддержка пассажиров с ограниченными физическими возможностями" на главной странице сайта БЖД. После обработки заявки специалисты железной дороги свяжутся с пассажиром и уведомят его о возможности прицепки вагона.-0-