Белорусские адвокаты 26 июня проведут бесплатные консультации для малоимущих

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские адвокаты проведут 26 июня бесплатные консультации для малоимущих граждан по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси. Об этом сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут.

Подобные мероприятия по решению БРКА проводятся в республике регулярно. В частности, бесплатные юридические консультации малоимущие граждане в этом году получат также 28 сентября - по случаю Дня пожилых людей, 30 ноября - ко Дню юриста.

Как правило, людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, социальной поддержкой, наследством и др.

Официальная история создания института адвокатуры в Беларуси начинается с 26 июня 1922 года с принятием соответствующего Положения. Месяц спустя, 26 июля того же года, в его развитие Наркомат юстиции БССР своим постановлением утвердил Положение о коллегии защитников, подробно регламентировавшее вопросы организации и деятельности этого объединения.

На начало 2018 года в Беларуси действует 161 юридическая консультация, 73 адвокатских бюро, 308 адвокатов ведут индивидуальную адвокатскую деятельность. Всего в стране 2 108 адвокатов.-0-