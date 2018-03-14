14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские адвокаты проведут 15 марта бесплатные консультации для малоимущих граждан, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут.

Акция приурочена ко Дню Конституции и пройдет во всех адвокатских образованиях страны.

Подобные мероприятия по решению БРКА проводятся в республике регулярно. В частности, бесплатные юридические консультации малоимущие граждане в этом году также смогут получить 26 июня - по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси, 28 сентября - по случаю Дня пожилых людей, 30 ноября - ко Дню юриста.

Как правило, людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, социальной поддержкой, наследством и др.-0-