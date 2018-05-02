2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации для людей с инвалидностью, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут.

"В шестой раз в нашей стране Офис по правам людей с инвалидностью проводит Неделю доступности, в которой традиционно принимают участие и белорусские адвокаты", - сказала Ирина Реут. Серия неформальных инклюзивных мероприятий пройдет по 11 мая.

В частности, 3 мая во всех адвокатских образованиях Гомельской областной и Минской областной коллегий с 9.00 до 18.00 адвокаты дадут бесплатные консультации людям с инвалидностью 1-й, 2-й и 3-й групп, а также семьям, воспитывающим детей с психофизическими особенностями. Они расскажут о правах и возможностях, гарантированных законодательством. Аналогичная акция в этот же день с 10.00 до 15.00 пройдет во всех адвокатских образованиях Брестской области.

Адвокаты Минской городской коллегии проконсультируют 4 мая с 10.00 до 17.00 по ул.Воронянского 50/4. Бесплатные юридические консультации в Могилевской области люди с инвалидностью могут получить 7 мая во всех адвокатских образованиях области. В Гродненской и Витебской областях акция пройдет 8 мая.

Главный акцент Недели доступности в этом году - право на правосудие и доступность юридической помощи людям с инвалидностью.-0-