Белорусские адвокаты бесплатно проконсультируют малоимущих

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские адвокаты проведут 28 сентября бесплатные консультации для малоимущих граждан по случаю Дня пожилых людей, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут.
В этот день бесплатные консультации можно получить во всех адвокатских образованиях Беларуси.
Подобные мероприятия по решению совета БРКА проводятся регулярно. В частности, адвокаты в этом году бесплатно консультировали 15 марта - по случаю Дня Конституции Беларуси - и 26 июня - по случаю Дня образования адвокатуры республики.
По словам Ирины Реут, в основном людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, социальной поддержкой, наследством. Во время таких консультаций адвокаты разъясняют действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.
Бесплатные консультации для малоимущих в этом году адвокаты планируют провести также 30 ноября - по случаю Дня юриста.-0-
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