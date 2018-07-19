19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовят поправки в закон о государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Алла Наумчик.

Парламентарий рассказала, что основная цель законопроекта заключается в том, чтобы минимизировать вмешательство госорганов в предпринимательскую и другую экономическую деятельность субъектов хозяйствования. Так, предлагается сократить списки объектов, которые подлежат государственной экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду. Депутат подчеркнула, что сделано это будет не в ущерб экологии.

Согласно законопроекту, экспертизу предлагается не проводить для объектов, по проектам застройки которых имеется ее положительное заключение. Отменить процедуру планируется и в случае не связанной с воздействием на природу реконструкции, модернизации. Кроме того, в проекте закона уточнено, какая проектная документация на пользование недрами будет подлежать государственной экологической экспертизе. Сегодня она проводится для объектов по сносу, демонтажу, ликвидации на любых без исключения территориях, связанных с использованием подземных пространств. В документе на этот счет сказано, что экспертизу не нужно будет проводить по документации на геологическое изучение недр и по объектам, для которых не требуется предоставление горного отвода.

Разработчики поправок предлагают также отменить оценку воздействия на окружающую среду для сельхозобъектов, не осуществляющих экологически опасную деятельность. Те же послабления в случае принятия законопроекта коснутся точек общественного питания и туристической инфраструктуры в границах охранных зон особо охраняемых природных территорий, санаторно-курортных организаций в границах курортов кроме тех, что размещены на особо охраняемых природных территориях.-0-