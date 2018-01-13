13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты намерены рассмотреть на весенней сессии поправки в закон об авторском праве и смежных правах, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Оксана Нехайчик.

Законопроект, предусматривающий корректировку закона об авторском праве и смежных правах, внесен Советом Республики, где его подготовкой занималась специальная рабочая группа.

Одна из главных новаций документа - введение в национальное законодательство понятия "открытая лицензия". "Открытая лицензия по своей природе является договором присоединения, который позволяет правообладателю, сделавшему публичную оферту, вступать в договорные отношения с неограниченным кругом лиц. Причем эти люди своими действиями должны выразить согласие на принятие заявленных условий использования произведения или объекта смежных прав", - пояснила Оксана Нехайчик.

Она обратила внимание, что лицензионные договоры, заключаемые в порядке открытой лицензии, предполагаются безвозмездными, что должно способствовать более широкому доступу граждан к произведениям литературы, искусства, компьютерным программам и иным объектам авторского права и смежных прав, которые распространяются их правообладателями на некоммерческой основе.

Кроме того, одна из статей действующего закона дополняется новой нормой, которая предусматривает право автора заключить в устной форме лицензионный договор об использовании произведения в периодической печати, в том числе с правом заключения лицензиатом безвозмездного сублицензионного договора. По словам парламентария, в этом случае отличие состоит в том, что заключаемый автором в устной форме договор об использовании его произведения в периодических печатных изданиях может также предусматривать право издателя на последующее использование этого произведения, в том числе путем предоставления такого права третьим лицам.

Оксана Нехайчик добавила, что законопроект среди прочего предусматривает согласование в Беларуси и России основных принципов и механизмов правового регулирования в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. В целом же документ устраняет коллизии действующего законодательства, но кардинально не меняет общественные отношения, которые сложились в этой сфере.

Весенняя сессия по традиции откроется в белорусском парламенте 2 апреля.-0-