Белорусские депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о массовых мероприятиях

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей приняли сегодня во втором чтении поправки в закон о массовых мероприятиях, передает корреспондент БЕЛТА.

Основная новация законопроекта заключается во введении уведомительного порядка организации массовых мероприятий в постоянных местах, которые определены местными властями. Еще одно из важных новшеств касается работы на массовых мероприятиях журналистов. Предлагается обязать их брать с собой документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение. Кроме того, журналист обязан будет иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ. Это может быть нарукавная повязка, бейдж или жилет.

Как пояснил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валерий Савко, законопроект призван усовершенствовать правовые отношения в сфере организации и проведения массовых мероприятий, в том числе с учетом международного опыта и современных требований безопасности. При разработке документа учитывались пожелания общественных организаций и СМИ.

Повестка дня сегодняшнего заседания Палаты представителей включала 10 вопросов. Так, во втором чтении были рассмотрены поправки в закон о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека, проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси по вопросам защиты государственных секретов. Кроме того, законодатели ратифицировали ряд международных договоров. В их числе протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве БелАЭС от 15 марта 2011 года, соглашение между Беларусью и Узбекистаном о взаимной защите секретной информации.-0-