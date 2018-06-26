Белорусские депутаты рассмотрят 27 июня ратификацию межправсоглашения с Китаем о безвизовом режиме

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты на заседании 27 июня рассмотрят вопрос о ратификации межправсоглашения с Китаем о безвизовом режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Законодатели намерены рассмотреть ратификацию международных договоров, в частности, соглашения между правительствами Беларуси и КНР о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, проинформировали в пресс-службе.

Всего в повестке 11 законопроектов. Депутатский корпус рассмотрит в одном чтении пакет бюджетных законопроектов за 2017 год. В первом чтении будет представлен проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон Беларуси "О растительном мире", во втором - поправки в некоторые законы по вопросам питьевого водоснабжения, а также в некоторые кодексы Беларуси. Кроме того, парламентарии рассмотрят вопрос о декрете от 20 июня 2018 года № 2, которым вносится изменение в декрет от 7 мая 2012 года № 6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности". Документ предусматривает запрет на экспорт необработанных шкур крупного рогатого скота без заключения сделок на биржевых торгах Белорусской универсальной товарной биржи.-0-