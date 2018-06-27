Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с Китаем о безвизовом режиме

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей ратифицировала сегодня соглашение между правительствами Беларуси и Китая о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ парламентариям представил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков. Он рассказал, что китайская сторона, по предварительной информации, планирует в течение двух недель выполнить необходимые процедуры по ратификации. Отвечая на вопросы журналистов, замминистра пояснил, что в соглашении прописан порядок его вступления в действие. "В течение 30 дней после выполнения сторонами процедур ратификации и взаимного уведомления друг друга", - сказал он.

Как сообщалось, в соответствии с соглашением, белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать для китайских граждан. Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней или заниматься учебной, профессиональной деятельностью, надо будет получать специальную визу. В безвизовый режим заложены частные поездки, бизнес-командировки, туристические поездки.

Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было заключено 10 июня в Циндао во время рабочего визита Президента Беларуси в КНР. С подписанием документа Беларусь оказалась в числе немногих стран Европы, у которых установлен безвизовый режим с Китаем.-0-