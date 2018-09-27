Белорусские депутаты в ближайшее время рассмотрят программу действий правительства

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время на рассмотрение Палаты представителей будет представлена программа действий обновленного правительства. Об этом сегодня на заседании Совета Палаты представителей сообщил ее спикер Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей проинформировал, что 5 октября "предстоит рассмотреть вопрос о даче согласия на назначение Сергея Румаса премьер-министром, а несколько позже заслушать программу деятельности обновленного правительства".

Владимир Андрейченко

Проект программы активно обсуждается в Совмине, сообщил Владимир Андрейченко. "Полагаю, что уже во второй половине октября депутаты получат его в рабочем порядке для изучения и проработки в постоянных комиссиях", - сказал он.

Владимир Андрейченко поручил депутатскому корпусу внимательно рассмотреть положения программы. Он уточнил, что "прежде всего это надо делать сквозь призму целей и задач пятилетнего плана развития страны, создания должных условий для формирования новых отраслей экономики, поддержки малого и среднего бизнеса".

Спикер подчеркнул, что "предлагаемые правительством меры должны основываться на реальном анализе ситуации, носить конкретный и прагматичный характер". В этом же ключе Владимир Андрейченко призвал работать и парламентариев, назвав рост благосостояния людей, обеспечение занятости, улучшение бизнес-климата, активизацию инновационной и инвестиционной деятельности безусловным приоритетами работы депутатского корпуса.-0-

Фото Геннадия Жинкова