Белорусские десантники примут участие в учении "Славянское братство-2018" в Новороссийске

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские десантники примут участие в белорусско-российско-сербском тактическом учении "Славянское братство-2018", которое пройдет 18-29 июня на полигоне Раевский 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Активная фаза учения пройдет 26-28 июня. "Сегодня батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады убыл в город Новороссийск для участия в тактическом учении "Славянское братство-2018". Общее количество участников от белорусской стороны составляет около 250 военнослужащих. Особенностью учения станет десантирование личного состава с больших высот - более 2 тыс. м, и на большие дальности - до 50 км", - отметили в военном ведомстве.

Будут отработаны совместные действия подразделений вооруженных сил Беларуси, России и Сербии при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Военнослужащие смогут обменяться опытом при выполнении условных контртеррористических заданий, повысить уровень взаимодействия подразделений и выработать у личного состава высокие боевые качества и морально-психологическую устойчивость.-0-