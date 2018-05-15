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Белорусские экологи рассказали о вреде сжигания отработанных масел

Общество 15.05.2018 | 11:17
Руслан Михалевич
Руслан Михалевич

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сжигание отработанных моторных и индустриальных масел наносит прямой ущерб здоровью человека и окружающей среде. На это обратил внимание директор РУП "Бел НИЦ "Экология" Руслан Михалевич, представляя на пресс-конференции в БЕЛТА результаты исследования системы обращения с отработанными маслами в Беларуси.

"Острой проблемой является сжигание отработанных масел, которое наносит прямой ущерб здоровью человека и окружающей среде", - отметил Руслан Михалевич.

Клиническими исследованиями доказано, что пары сжигаемых нефтепродуктов воздействуют на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему, вызывают острые и хронические отравления, иногда со смертельным исходом. Наиболее тяжелому воздействию подвержены люди, работающие в закрытых помещениях вблизи источников сжигания отработанных масел.

Попадая в окружающую среду, отработанные нефтяные масла лишь частично обезвреживаются в результате воздействия естественных природных процессов. Основная же их часть является источником загрязнения почв, водоемов и атмосферы. Накапливаясь в различных средах, разрушая естественные экосистемы, эти отходы приводят к нарушению воспроизводства объектов живой природы (птиц, рыб, млекопитающих), оказывают вредное воздействие на здоровье человека.

В то же время, обратил внимание ученый, отработанные масла являются ценным стратегическим сырьем, так как в процессе их регенерации можно получить восстановленные масла, пригодные для повторного использования, а также другие нефтепродукты (мазут и т.д.). При этом выход готового продукта составляет свыше 90% переработанных отходов.

"В Беларуси применяется более 20 различных технологий и типов установок по использованию, переработке, обезвреживанию отработанных масел, - сказал Руслан Михалевич. - По данным статистической отчетности, уровень использования отработанных масел, являющихся отходами производства, в Беларуси составляет свыше 96%. Из них около 34% - это отработанные масла, используемые на предприятиях при сжигании или получении тепловой энергии, 20% идет на получение продуктов, применяемых на предприятиях, 46% - на получение регенерируемых масел".

Переработка и дальнейший возврат отработанных масел в рациональный оборот не только позволяет значительно уменьшить неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, но и дает существенный экономический эффект в виде экономии ресурсов, выпуска импортозамещающей продукции, а также налоговых поступлений.

По словам Руслана Михалевича, в Беларуси уже многое сделано для регулирования вопросов сбора и экологически безопасного использования отходов, в том числе отработанных масел. Создана законодательная база, в последние годы проводится активная работа по вовлечению отработанных масел в хозяйственный оборот и использованию их ресурсного потенциала. Вместе с тем проведенный учеными анализ показал, что комплексная система сбора и экологически безопасного использования отработанных масел пока недостаточно развита.

Согласно статистическим данным, в Беларуси за 2017 год образовалось более 36 тыс. т отработанных моторных и индустриальных масел - это примерно на 10 тыс. т больше по сравнению с 2016-м. По прогнозам специалистов, количество отработанных моторных масел в Беларуси будет увеличиваться ежегодно на 5-7%, поэтому меры по упорядочению их сбора и переработки необходимо принимать уже сейчас.-0-

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