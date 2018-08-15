Белорусские города активно присоединяются к Европейской неделе мобильности-2018

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже 15 белорусских городов зарегистрировались как участники Европейской недели мобильности - 2018 (ЕНМ-2018), организаторы рассчитывают побить прошлогодний рекорд. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила руководитель проекта ПРООН/ГЭФ "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" Ирина Усова на встрече представителей администраций городов Беларуси, которые поддержат проведение ЕНМ с 16 по 22 сентября.

"Наш проект традиционно поддерживает проведение в Беларуси Европейской недели мобильности. И сегодня на рабочей встрече представители администраций городов, которые уже присоединились к инициативе ранее, поделятся своим опытом, расскажут о трудностях, с которыми столкнулись при организации и проведении мероприятий, чтобы новичкам было проще, а также чтобы выработать новые интересные предложения, инициативы, - рассказала Ирина Усова. - Беларусь активно прирастает числом официальных участников: за три года количество присоединившихся к ЕНМ населенных пунктов выросло с 3 до 48. Сколько их будет в этом году, пока сказать трудно - регистрация на сайте ЕНМ продолжится до 16 сентября. Но уже сейчас зарегистрировались 15 городов, и мы надеемся побить прошлогодний рекорд". В числе зарегистрировавшихся Минск, Барановичи, Новополоцк, Полоцк, Чаусы.

Минувший год стал рекордным по общему числу участников в мире - около 2,5 тыс. городов и населенных пунктов из 50 стран. Целью кампании является обеспечение устойчивой мобильности населения городов, которая должна строиться прежде всего на развитии транспорта общего пользования и создании комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов. "Но мобильность - это не только развитие велодвижения и замедление автомобилизации, но комфорт перемещений (пешком и на транспорте), доступность объектов социальной инфраструктуры и подобных, развитие общественных пространств. Все эти мероприятия нацелены на улучшение качества жизни людей, сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ от транспорта", - отметила Ирина Усова.

Участвовать в Европейской неделе мобильности можно в трех категориях. В первой достаточно организовать мероприятия в течении самой недели (велопробег, установка велопарковки, образовательная встреча и т.д.). Вторая предполагает реализацию постоянных мер. "Например, Полоцк и Новополоцк по нашему проекту ПРООН/ГЭФ разрабатывают план устойчивой городской мобильности и во время этой недели могут проводить исследования и мониторинги, мероприятия по формированию долгосрочных планов и т.д.", - пояснила Ирина Усова. С третьей категорией белорусские города знакомы лучше всего - это акция "Всемирный день без автомобиля", которая проходит под девизом "Город как пространство для людей, пространство для жизни" 22 сентября. К слову, в 2017 году половина белорусских городов - участников ЕНМ взяли на себя повышенные обязательства и зарегистрировались на официальном сайте инициативы во всех трех категориях.

Тема ЕНМ-2018 обозначена как Mix and Move ("Выбирай и двигайся!") Организаторы кампании предлагают сфокусироваться на мультимодальности - использовании разных режимов для различных поездок. Речь о смешенных и комбинированных перевозках, когда из пункта А в пункт Б можно добраться разными видами транспорта, чередуя их либо перемещая один на другом (велосипед в вагоне метро, например).

"Для городов и населенных пунктов Беларуси участие в ЕНМ - отличная возможность подключиться к европейским инструментам управления мобильностью, а также стать более заметными на международном уровне. Они улучшают имидж Беларуси, показывая приверженность Целям устойчивого развития", - добавила собеседница. Действительно, две из целей Повестки-2030 особенно тесно связаны с транспортом и мобильностью: №3 (сокращение вдвое числа смертей и травм от ДТП, повышение на всех видах транспорта личной безопасности пассажиров) и №11 (к 2030 году обеспечить доступ населения к безопасным и устойчивым транспортным системам, прежде всего путем улучшения работы общественного транспорта, его приспособленности для людей с инвалидностью).

Проект ПРООН/ГЭФ "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси", финансируемый Глобальным экологическим фондом, является информационным координатором кампании Европейская неделя мобильности, которая проходит в Беларуси при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-