Белорусские государственные телеканалы перейдут на HD-формат до 7 ноября

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские государственные телеканалы перейдут на HD-формат вещания до 7 ноября нынешнего года, сообщил на коллегии Министерства информации руководитель ведомства Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"В соответствии с поручением главы государства установлен срок перехода государственных телеканалов, входящих в состав обязательного общедоступного пакета телепрограмм, на HD-формат вещания (трансляция телепрограмм в системе кабельного телевидения и посредством услуги IP-телевидения) - 7 ноября 2018 года", - сказал министр.
Первопроходцем здесь стало ЗАО "Столичное телевидение", которое с 2 октября 2017 года начало тестовое вещание программы СТВ в формате высокой четкости.
Вместе с тем для обеспечения производства и подачи качественного телевизионного продукта в современном HD-формате необходима модернизация технологической базы национальных телекомпаний, что потребует значительных финансовых средств.
Белтелерадиокомпания модернизирует производственно-техническую базу в ходе подготовки и проведения II Европейских игр 2019 года и с целью перехода на вещание в формате HD в 2018 году.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4667 BYN
|2.464 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9744 BYN
|1.977 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.5194 BYN
|3.486 BYN
|3.507 BYN