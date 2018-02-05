Белорусские государственные телеканалы перейдут на HD-формат до 7 ноября

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские государственные телеканалы перейдут на HD-формат вещания до 7 ноября нынешнего года, сообщил на коллегии Министерства информации руководитель ведомства Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с поручением главы государства установлен срок перехода государственных телеканалов, входящих в состав обязательного общедоступного пакета телепрограмм, на HD-формат вещания (трансляция телепрограмм в системе кабельного телевидения и посредством услуги IP-телевидения) - 7 ноября 2018 года", - сказал министр.

Первопроходцем здесь стало ЗАО "Столичное телевидение", которое с 2 октября 2017 года начало тестовое вещание программы СТВ в формате высокой четкости.

Вместе с тем для обеспечения производства и подачи качественного телевизионного продукта в современном HD-формате необходима модернизация технологической базы национальных телекомпаний, что потребует значительных финансовых средств.

Белтелерадиокомпания модернизирует производственно-техническую базу в ходе подготовки и проведения II Европейских игр 2019 года и с целью перехода на вещание в формате HD в 2018 году.-0-