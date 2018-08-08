Белорусские хирурги провели около 20 операций по лечению аритмии у детей 5-6 лет

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хирурги с конца 2017 года провели около 20 операций по лечению нарушений ритма сердца у детей в возрасте 5-6 лет, сообщил сегодня журналистам главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Их специфика в том, что после операции ребенок совершенно здоров. Он может жить полноценной жизнью, заниматься спортом, танцевать", - рассказал Константин Дроздовский.
/Будет дополнено/. -0-
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