Белорусские хирурги провели около 20 операций по лечению аритмии у детей 5-6 лет

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хирурги с конца 2017 года провели около 20 операций по лечению нарушений ритма сердца у детей в возрасте 5-6 лет, сообщил сегодня журналистам главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Их специфика в том, что после операции ребенок совершенно здоров. Он может жить полноценной жизнью, заниматься спортом, танцевать", - рассказал Константин Дроздовский.

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