Белорусские хирурги провели первую бесшовную операцию по удалению опухоли горла

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую бесшовную операцию по удалению опухоли горла провели в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Метод электроиссечения белорусские онкологи применили впервые. Без разрезов, с помощью видеокамеры специальный аппарат удаляет злокачественное образование всего за один сеанс.

Вскоре после операции пациент пришел в себя и уже готовится к выписке.

Ежегодно в Беларуси фиксируется до 700 новых случаев рака горла. В большинстве случаев врачи сталкиваются с запущенными формами. Третью и четвертую стадию рака лечат, но пациент теряет возможность говорить и нормально дышать. Именно поэтому медики стремятся к высокоточным методам лечения, которые в перспективе позволят и вовсе отказаться от травмирующих операций.-0-