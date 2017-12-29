29 декабря, Минск /Светлана Василевская - БЕЛТА/. Белорусские хирурги спасли жизнь новорожденному ребенку из Брянска с критическим врожденным пороком сердца, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

"Вчера в Брянске родился малыш, белорус. Родился недоношенным и весил 2,5 кг. Оказать помощь ему там не могли, и родители забрали из реанимации и вчера привезли к нам", - рассказал Константин Дроздовский.

У ребенка коарктация аорты, что относится к критическим врожденным порокам сердца. Сегодня с утра малыша прооперировали. Экстренная операция, которая длилась около трех часов, прошла успешно. "Восстановили проходимость аорты, убрали сужение, восстановили ее целостность. Сейчас ребенок в реанимации. Обычно такие детки проводят несколько дней в реанимации, потом неделю-две у нас в отделении, после чего отправляются домой", - отметил директор центра.

Спасти ребенка при такой патологии можно только операцией. Если бы вмешательство своевременно не было проведено, исход мог быть неблагоприятным.-0-