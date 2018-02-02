Белорусские хирурги за пять лет добились снижения смертности от артериальных аневризм в 4 раза

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хирурги за последние 5 лет добились снижения смертности от артериальных аневризм в 4 раза. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА ведущий научный сотрудник нейрохирургического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии кандидат медицинских наук Сергей Капацевич.

В Беларуси аневризма сосудов головного мозга диагностируется у 2,5-3% населения. "Современные технологии, которыми мы сейчас обладаем, позволили за последние 5 лет снизить летальность при лечении артериальных аневризм с 6 до 1,5%, значительно снижена инвалидизация", - отметил он.

Аневризма сосуда головного мозга - это патологическое местное расширение просвета артерии головного мозга. Следствием разрыва аневризмы является кровоизлияние, которое может привести к смерти либо неврологическим расстройствам различной степени тяжести. Самым эффективным способом лечения является ранняя диагностика и "выключение" аневризмы из кровотока с помощью хирургического вмешательства.

Ежегодно в Беларуси оперируется около 1,2 тыс. пациентов с заболеваниями сосудов головного и спинного мозга, в том числе около 740 - в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. В структуре оперированных пациентов с сосудистой патологией 30% составляют аневризмы, из них у 75% отмечен разрыв. Нетравматические внутричерепные кровоизлияния составляют 17%, артериовенозные мальформации головного мозга - 12%, прочая сосудистая патология - 6%.

РПНЦ неврологии и нейрохирургии - ведущее учреждение Республики Беларусь по неврологической и нейрохирургической патологии. В центре функционирует 13 клинических и 7 параклинических отделений на 248 коек. Ежегодно специалисты РНПЦ выполняют свыше 2 тыс. высокотехнологичных нейрохирургических вмешательств и оказывают специализированную стационарную медицинскую помощь 6 тыс. пациентов. Еще 25 тыс. пациентов получают амбулаторное лечение. В центре созданы все условия для развития неврологической и нейрохирургической науки, инновационных разработок и внедрения импортозамещающих и принципиально новых диагностических и лечебных технологий.-0-

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