Белорусские хирурги за семь месяцев прооперировали 86 детей с инородными телами

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За семь месяцев белорусские хирурги прооперировали 86 детей с инородными телами, сообщил сегодня журналистам главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Проглоченные детьми инородные тела - одна из актуальных проблем в хирургической практике, она существенно обострилась с появлением в обороте монет. "За семь месяцев в центр поступили 130 таких пациентов. В основном это монеты - 78 случаев, 18 - батарейки. Дети также часто глотают мелкие детали игрушек, сережки, запонки. Все инородные тела, которые не могут выйти естественным путем, удаляем с применением эндоскопической техники. За этот год проведено 86 таких удалений. Тяжелых последствий, которые бывают после глотания батареек, не зафиксировано", - рассказал Константин Дроздовский.

Что касается ожогов пищевода в результате употребления детьми агрессивных жидкостей, эта проблема осталась на прежнем уровне. "Количество случаев каждый год примерно одинаковое, за семь месяцев к нам поступили 10 таких пациентов. Родители часто переливают агрессивные жидкости в обычную тару, в том числе для газированных напитков, а дети их выпивают. В последнее время не было летальных исходов и трагических последствий, которые приводят к инвалидности. Возможно, чуть раньше поступают такие пациенты в центр, и мы успеваем оперативно провести все необходимые мероприятия", - отметил директор РНПЦ.

В свою очередь заведующий отделением экстренной хирургии РНПЦ детской хирургии Игорь Севковский подчеркнул, что во всех таких случаях с глотанием инородных тел и употреблением агрессивных жидкостей на 90-95% вина родителей. "Это все происходит из-за ненадлежащего присмотра за маленькими детьми. Подавляющее большинство наших пациентов в возрастной категории от 1 года до 2,5 лет. Это тот период жизни, когда ребенок познает мир, пытаясь попробовать все на вкус", - сказал он.-0-