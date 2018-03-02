Белорусские и итальянские дизайнеры обсудили в Минске тенденции развития сферы

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. День итальянского дизайна отметили в Минске. Белорусские и итальянские дизайнеры на приуроченной к этому событию встрече обсудили тенденции развития сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул на состоявшемся в Национальном центре современных искусств мероприятии Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки, в Минске второй год подряд проводится подобная встреча. Всемирный день итальянского дизайна (Italian Design Day 2018) - один из проектов комплексной программы продвижения страны, который проходит под эгидой итальянского Министерства иностранных дел и международного сотрудничества с целью представления на международном уровне искусства и особенностей итальянского дизайна.

Дипломат отметил, что Всемирный день посвящен взаимосвязи дизайна и устойчивого экономического, социального и экологического развития. На встрече, которая была организована посольством Италии в Беларуси, прошла вызвавшая большой интерес панельная дискуссия "Дизайн вне времени: определяя классику завтрашнего дня". Ее основная цель - знакомство белорусских специалистов в сфере производства, области дизайна, бизнесменов с основами современного промышленного итальянского дизайна, который является одним из значимых составляющих понятия "Made in Italy" и одним из главных направлений национального экспорта.

Символично, что встреча была организована на выставочной площадке, где можно увидеть арт-проект "Cтол", представлявший Белорусский павильон на Венецианской биеннале-2017. Куратор проекта - известный художник Роман Заслонов также участвовал в дискуссии. Он выразил убежденность, что реализация подобных проектов направлена на укрепление международного сотрудничества Беларуси с зарубежными странами, в том числе с Италией.

На панельную дискуссию приехали двое молодых, но уже ставших известными специалистов Паоло Дель Эльче и Денис Гвидоне. Они - два из ста "послов" итальянского дизайна (архитекторов, дизайнеров, академиков, бизнесменов, критиков), которые принимают участие в подобных мероприятиях, конференциях, выставках, встречах во всем мире. Гости отметили, что тема отношений между дизайном и устойчивым развитием - одна из составляющих понятия "Broken Nature" (нарушенная природа), которое отражает концепцию международной выставки "Миланское триеннале-2019". Ведущей темой проекта станут взаимоотношения между человеком и природой.-0-