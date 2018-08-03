Белорусские и китайские военнослужащие проведут совместное учение

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси примут участие в совместном китайско-белорусском антитеррористическом учении "Атакующий сокол", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Учение пройдет 4-18 августа в городе Цзинань (провинция Шаньдун) в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Китая и Беларуси на 2018 год.

"Учение "Атакующий сокол" проводится регулярно с целью укрепления партнерства двух армий в сфере решительного противодействия террористическим угрозам. Во время него будет проведен День белорусской культуры. Наши военнослужащие познакомят китайских коллег с белорусскими народными промыслами и творчеством, угостят блюдами национальной кухни", - отметили в военном ведомстве.-0-