Белорусские и китайские военные кинологи разделили первое место в "Дог-биатлоне" на АрМИ-2018

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и китайские военные кинологи разделили первое место в "Дог-биатлоне" на Армейских международных играх, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Индивидуальная гонка "Дог-биатлон" в конкурсе служебного собаководства "Верный друг" проходит в городе Дмитров (Россия). Военные кинологи из Беларуси и команда из Китая разделили первое место, набрав равное количество баллов. Второй результат у российских военнослужащих, третье место заняли кинологи из Египта.

В первом этапе конкурса экипажей РХБ разведки "Безопасная среда", проходящем в городе Кострома (Россия), белорусские военные специалисты показали второй результат, уступив российской команде.

Также второй результат команда белорусских военнослужащих показала по итогам этапа "Атлет" конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин Содружества", который проходит в городе Дилижан (Армения).

Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа на территории семи государств. Всего в рамках АрМИ-2018 проводится 28 конкурсов, участие в которых принимают представители 33 стран. Белорусские военнослужащие принимают участие в 16 конкурсах, впервые - в конкурсах "Уверенный прием", "Соколиная охота" и "Суворовский натиск".

На территории Беларуси команды из 18 государств участвуют в конкурсе "Снайперский рубеж", который проходит на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил под Брестом.-0-