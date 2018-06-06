Во время учений. Фото из архива

6 июня, Минcк /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и китайские военные обменяются опытом поддержания дисциплины в вооруженных силах, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

С 6 по 8 июня состоится визит в Беларусь китайской военной делегации во главе с заместителем секретаря комиссии по проверке дисциплины Центрального военного совета Китая генерал-лейтенантом Ян Чэнси. "Планируется обменяться опытом в сфере противодействия коррупции, поддержания дисциплины и правопорядка в вооруженных силах двух стран. В планах также проведение рабочей встречи с представителями органов военного управления Вооруженных Сил и переговоры с руководством белорусского оборонного ведомства", - проинформировали в Минобороны.-0-