Белорусские и украинские ученые обсудят новые методы борьбы с усыханием хвойных лесов

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новые методы борьбы с массовым усыханием хвойных насаждений предложат на конференции во время I Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет 25-26 октября в Гомеле, ученые двух стран. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Института леса НАН Беларуси Александр Ковалевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Свои разработки специалисты представят на научно-практической конференции "Перспективные направления и механизмы развития сотрудничества в области науки и технологий". Участие в ней примут по 9 научных институтов Украины и Беларуси.

"С конца прошлого года специалисты двух стран реализуют проект, направленный на борьбу с массовым усыханием хвойных насаждений. Эта тема актуальна для обеих сторон. Мы изучали опыт друг друга, проводили заседание комиссии с участием экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). На предстоящем форуме будут очерчены общие направления борьбы с массовым усыханием хвойных насаждений, предложены новые методы", - пояснил Александр Ковалевич.

Будет рассматриваться вопрос космического зондирования насаждений для выявления поражения на ранних стадиях, а также сотрудничество в области генетики, селекции, лесовосстановления, природопользования.

Еще одной актуальной темой, которую обсудят специалисты двух стран, станет взаимодействие по борьбе с лесными пожарами трансграничного характера. "Важно определить алгоритм действий на предупреждение", - считает директор Института леса.

По итогам конференции планируется подписание соглашений и договоров о сотрудничестве.

Александр Ковалевич отметил, что Институт леса эффективно сотрудничает с украинскими коллегами по разным направлениям, касающимся ведения лесного хозяйства. "В частности, в настоящее время испытываем украинские климатипы ели, изучаем, насколько их можно адаптировать в наших условиях. С учетом меняющегося климата, возможно, будем пробовать использовать их частично в наших лесах", - добавил директор Института леса.-0-