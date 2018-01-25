25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и узбекские спасатели проведут совместные учения в Узбекистане, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Сегодня в Узбекистан отправится группа работников МЧС Беларуси во главе с заместителем министра Александром Худолеевым. "Планируется проведение совместных учений по взаимодействию спасательных подразделений при проведении поиска и эвакуации пострадавших в горных районах, а также при обрушении гостиницы и возникновении пожара в результате землетрясения", - проинформировали в МЧС.
Будут отработаны практические действия спасателей при эвакуации отдыхающих, проведении работ с применением альпинистских технологий спасания на скалах, организации и проведении поисково-спасательных работ по поиску и эвакуации пострадавших и погибших в лавине. Также пройдут тренировки по организации спасательных работ на канатно-кресельной дороге с применением альпинистского снаряжения, оказанию психологической помощи пострадавшим.-0-
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