25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и узбекские спасатели проведут совместные учения в Узбекистане, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Сегодня в Узбекистан отправится группа работников МЧС Беларуси во главе с заместителем министра Александром Худолеевым. "Планируется проведение совместных учений по взаимодействию спасательных подразделений при проведении поиска и эвакуации пострадавших в горных районах, а также при обрушении гостиницы и возникновении пожара в результате землетрясения", - проинформировали в МЧС.

Будут отработаны практические действия спасателей при эвакуации отдыхающих, проведении работ с применением альпинистских технологий спасания на скалах, организации и проведении поисково-спасательных работ по поиску и эвакуации пострадавших и погибших в лавине. Также пройдут тренировки по организации спасательных работ на канатно-кресельной дороге с применением альпинистского снаряжения, оказанию психологической помощи пострадавшим.-0-