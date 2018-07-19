Белорусские интернет-ресурсы проявляют интерес к возможности стать сетевыми изданиями - Мининформ

19 июля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Белорусские интернет-ресурсы проявляют интерес к возможности стать сетевыми изданиями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель министра информации Павел Легкий.

Первый замминистра отметил, что в медиасообществе уже чувствуется движение в связи с принятием изменений в закон о СМИ. "Ежедневно в Министерство информации обращаются представители различных интернет-ресурсов с вопросом, когда они смогут подать документы на регистрацию в качестве сетевых изданий", - рассказал он.

Павел Легкий пояснил, что порядок регистрации будет установлен не сразу после вступления в силу закона, а позже на уровне подзаконных актов. "Необходимо поменять квалификационные требования к главным редакторам. Они были разработаны давно и касаются в первую очередь печатных изданий. Мы понимаем, что в этом случае надо быть гибче", - подчеркнул первый замминистра. Так, чтобы занять этот пост в традиционных СМИ, нужно иметь пятилетний стаж работы на руководящих должностях в медиа. Между тем руководители сетевых ресурсов - это зачастую молодые люди. Формально опыт работы у них небольшой, но по факту они профессионалы в своем деле. В таком же порядке (в Мининформе полагают, что будет принято постановление Совета Министров) будет решаться вопрос по идентификации пользователей.

Сам закон на данный момент проходит анализ в Конституционном суде, после чего документ ляжет на подпись главе государства.

Как сообщалось, законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь", который направлен на совершенствование правоотношений в медиасфере, принят в двух чтениях Палатой представителей и одобрен Советом Республики. В соответствии с документом, расширен понятийный аппарат закона о СМИ (он дополняется терминами "сетевое издание", "владелец интернет-ресурса", "интернет-ресурс" и другими). Интернет-ресурсы, которые занимаются распространением массовой информации, согласно законопроекту, получают возможность проходить государственную регистрацию для того, чтобы стать сетевым изданием, сотрудники которого будут пользоваться такими же правами, как и журналисты традиционных СМИ. При этом госрегистрация будет носить добровольный характер.

Впервые в законе о СМИ устанавливаются права и обязанности владельца интернет-ресурсов. В числе обязанностей - идентификация пользователей. Кроме того, предлагается обязать владельцев интернет-ресурсов анализировать их содержание, не допускать размещения информации, распространение которой запрещено, ограничено, а также материалов, содержащих нецензурные слова и выражения. Проектом закона расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено. К такой дополнительно отнесена информация, побуждающая к самоубийству, ненадлежащая реклама. Речь также идет об информации о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Под защитой будут персональные данные несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и учебы, фото и видеоизображение ребенка, его родителей. Проект закона направлен на совершенствование законодательства в сфере СМИ с учетом правоприменительной практики. Его нормы нацелены на наиболее эффективное обеспечение информационной безопасности государства и реализацию прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены четкие требования в части обеспечения объема телепередач белорусского (национального) производства. Речь идет о 15% в течение шести месяцев и 30% - за два года.-0-