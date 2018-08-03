Белорусские кинологи занимают третье место перед заключительным этапом конкурса на АрМИ-2018

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам трех этапов конкурса специалистов служебного собаководства "Верный друг" Армейских международных игр белорусская команда военных кинологов находится на третьем месте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"По результатам трех этапов белорусская команда находится на третьем месте, уступая коллегам из России и Китая. Окончательную расстановку сил определит заключительный этап конкурса - "Эстафета. Дог-биатлон", - проинформировали в военном ведомстве.

Занявший первое место в личном зачете на первом этапе конкурса младший сержант срочной службы Евгений Шатравко в третьем этапе стал третьим в личном зачете. Второе место также у белоруса - прапорщика Александра Давыдова.

Конкурс служебного собаководства "Верный друг" проходит в городе Дмитров (Россия). В нем принимают участие сборные кинологов из вооруженных сил семи государств: Беларуси, России, Китая, Ирана, Египта, Алжира, Узбекистана. В составе 8 команд свое мастерство демонстрируют 30 кинологических расчетов. Конкурс продлится до 5 августа.

Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа на территории семи государств. Всего в рамках АрМИ-2018 проводится 28 конкурсов, участие в которых принимают представители 33 стран. Белорусские военнослужащие принимают участие в 16 конкурсах, впервые - в конкурсах "Уверенный прием", "Соколиная охота" и "Суворовский натиск". На территории Беларуси команды из 18 государств участвуют в конкурсе "Снайперский рубеж", который проходит на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил под Брестом.-0-