26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книготорговые предприятия планируют участие в отраслевом конкурсе СНГ в 2018 году. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации Беларуси.

Мининформ прорабатывается вопрос участия отраслевых предприятий Беларуси в конкурсе книготорговых предприятий государств - участников СНГ. Конкурс проводится ежегодно в целях расширения международного сотрудничества книгораспространителей, повышения культуры книгораспространения, активизации взаимообмена духовными и культурными ценностями между государствами СНГ.

Учредителем конкурса является Межгосударственный совет по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии. Организует и проводит конкурс Ассоциация книгораспространителей независимых государств.

В конкурсе могут принимать участие любые книжные магазины независимо от формы собственности, численности работников, торговой площади, объема товарооборота. Положение о конкурсе размещено на сайте Ассоциации книгораспространителей.

По результатам конкурса книготорговых предприятий государств - участников СНГ 2016 года, а также на основании решения правления Ассоциации книгораспространителей независимых государств за большую работу по развитию отечественного и международного книгообмена грамотой Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств был награжден коллектив ОАО "Белкнига", а также коллективы ТОО "Алматыкiтап баспасы" (Казахстан, Алматы), магазина "Книжный город" ТОО "Книга-НВ" (Казахстан, Алматы), АО "Национальная книжная сеть" (Российская Федерация, Москва).-0-