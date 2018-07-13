Белорусские команды отправляются на Армейские международные игры

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные команды отправляются к местам проведения Армейских международных игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественные проводы 14 команд прошли во Дворце спорта "Уручье". В мероприятии принял участие министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков. "Не только Вооруженные Силы, но и вся страна, весь народ с замиранием сердца будет болеть за белорусскую команду. Участники игр прошли серьезную подготовку. Я уверен, что каждый из них готов по максимуму показать свои профессиональные навыки, которые он в ходе подготовки закалил, упрочил, приумножил и сделал своеобразной константой для себя лично и для своей команды", - сказал он.

Министр пожелал военнослужащим твердой воли и уверенности в себе. "Вы твердой рукой, свежей головой, своим профессионализмом и натренированностью покажете наилучший результат", - уверен Андрей Равков.

Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич сообщил, что первая команда участников отправляется на игры 14 июля. "Команда войск радиационной, химической, биологической защиты и экологии на своей технике убывает первой в Кострому для участия в конкурсе "Безопасная среда". Следующими 17 июля отправляются две команды в Китай для участия в конкурсах "Чистое небо" и "Суворовский натиск", - уточнил генерал-майор.

"Все этапы подготовки нашей команды прошли успешно. Проведены контрольные занятия, проведен сравнительный анализ, который позволяет нам рассчитывать на достойный высокий результат", - добавил Андрей Некрашевич.

АрМИ пройдут с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. Программа включает 28 конкурсов. Белорусские военные планируют принять участие в 16 из них, среди которых "Снайперский рубеж", "Воин Содружества", "Танковый биатлон".

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На территории России пройдет 18 конкурсов. Иран примет состязание военных водолазов "Глубина". В Азербайджане пройдет "Кубок моря" - соревнование экипажей надводных кораблей. В Казахстане за победу будут бороться артиллерийские расчеты, военные связисты и экипажи беспилотных летательных аппаратов. Армения проведет состязание военнослужащих СНГ "Воин Содружества". Традиционными и самыми зрелищными станут соревнования "Танковый биатлон", "Авиадартс", "Суворовский натиск".

На территории Беларуси с 28 июля по 11 августа в рамках АрМИ-2018 пройдет конкурс "Снайперский рубеж". Его примет полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом.-0-

Фото Оксаны Манчук