Белорусские кондитеры привезли Гран-при и множество медалей с международных конкурсов в Варшаве

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские кондитеры привезли Гран-при и множество медалей с международных конкурсов, который проходили в Варшаве во время 10-й юбилейной выставки ExpoSweet, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода.

В составе белорусской команды были ведущие мастера-кондитеры, многократные победители международных конкурсов в Люксембурге, Эрфурте, Минске, Москве, Киеве, а также учащиеся и преподаватели белорусских колледжей.

Гран-при международного конкурса-выставки "Фантастика и фэнтези" и золотой медали удостоена кондитер ОАО "БКК "Домочай" Елена Ахарцева. Мастера-кондитеры этой компании Наталья Шарай и Наталья Минченкова заслужили золотые медали. Арт-композиции Людмилы Пашковской (КУП "Минскхлебпром") и Елены Горностаевой (ОАО "Витебскхлебпром") также отмечены золотыми медалями.

Серебро у Натальи Самбук и Марины Морозовой (Оршанский хлебозавод ОАО "Витебскхлебпром"), Татьяны Тригубович (КУП "Минскхлебпром") и учащейся Гродненского технологического колледжа, 16-летней Александры Васильчик, входящей в состав Национальной сборной WorldSkills International. Дипломов удостоены работы преподавателей Витебского политехнического лицея Елены Муравьевой и Валентины Лазовской.

Приз зрительских симпатий чемпионата Европы по декорированию тортов и изготовлению сладких украшений уехал вместе с Анной Михайловской и Ольгой Ромашко в Брест, в ОАО "Берестейский пекарь".

В чемпионате Европы по декорированию приняли участие 18 команд из 8 стран мира, в конкурсе "Фантастика и фэнтези" было представлено более 60 композиций.-0-