Белорусские медики освоили новую технологию лечения хронической сердечной недостаточности

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики освоили новую технологию лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью, сообщила журналистам заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ "Кардиология" Елена Курлянская, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время операции по коррекции митрального клапана

"Ежегодно в РНПЦ внедряются передовые методы лечения хронической сердечной недостаточности. Новая технология - рентгенэндоваскулярная коррекция митрального клапана - показана пациентам, у которых расширены камеры сердца, плохо работает левый желудочек и не функционирует митральный клапан", - сказала Елена Курлянская.

Елена Курлянская

Ранее таким пациентам выполняли открытые операции на сердце - в РНПЦ они проводятся на высоком уровне. Новая технология позволяет мини-инвазивно решить проблему недостаточности митрального клапана. Если раньше человек после перенесенного операционного вмешательства восстанавливался около 10 дней, то сейчас на это потребуется всего дня два.

В основном операция показана пациентам, у которых диагностирована функциональная митральная недостаточность, приобретенная в результате кардиомиопатии. Если человек перенес хроническую ревматическую болезнь сердца или у него миксоматозная дегенерация створок митрального клапана, эту технологию не применяют: клапан уже поражен, решить проблему может только открытая операция. Именно поэтому важно правильно подобрать пациентов. У целевой группы операция эффективна в 90% случаев.

Заведующий рентген-операционной РНПЦ "Кардиология" Олег Полонецкий пояснил суть новой технологии. "Операция заключается в том, что мы восстанавливаем поврежденный митральный клапан - именно он обеспечивает направленный ток крови. Если по каким-то причинам клапан не выполняет свою функцию, створки перестают плотно смыкаться, возникает обратный ток крови, что повышает нагрузку на сердце и запускает порочный круг, когда одна проблема усугубляет другую", - рассказал доктор.

Новая технология позволяет решить проблему несмыкаемости створок без большого разреза. По сути, разрез и вовсе отсутствует. Доступ осуществляется через пункцию бедренной вены. В камеру сердца вводится специальная клипса размером около 7 мм, которая под контролем рентгена и ультразвука должна «поймать» створки митрального клапана и соединить их. "Преимущество технологии состоит в том, что, соединив створки клапана, мы до последнего момента не отстегиваем систему. Отсоединение происходит только тогда, как убедимся, что клипса стоит в нужном месте и она эффективна", - добавил Олег Полонецкий.

По новой технологии в РНПЦ 19 апреля прооперированы две женщины, у которых вследствие кардиомиопатии развилась недостаточность митрального клапана. Пациентки длительное время наблюдались в лаборатории сердечной недостаточности, однако из-за ухудшения состояния им потребовалась операция. "После операционного вмешательства уйдут симптомы сердечной недостаточности, пациентки перестанут жаловаться на одышку, смогут вести нормальный образ жизни", - сказала Елена Курлянская.

Первые 8-10 операций белорусские медики выполнят под контролем коллег из Греции. После этого начнут проводить операции самостоятельно. До этого кардиохирурги из РНПЦ прошли обучение в одном из европейских центров.

Пациентка Елена Хмыз на следующий день после операции

При выполнении операции задействована большая команда специалистов: два хирурга, анестезиолог, специалист ультразвуковой диагностики, а также медсестры и санитары - в общей сложности около 10-15 человек.

Новая технология крайне дорогостояща. Однако с учетом стоимости госпитализации и реабилитации пациента в целом лечение по этой методике обходится существенно ниже. Потребность в таких операциях достаточно высокая. Объем проводимых вмешательств будет зависеть от наличия расходных материалов.

Рентгенэндоваскулярная коррекция митрального клапана - это достаточно новая технология для всего медицинского мирового сообщества. Впервые операция была выполнена в 2003 году в Венесуэле. Сейчас ее осваивают по всему миру. К настоящему времени проведено около 60 тыс. таких вмешательств. Беларусь стала первой в СНГ, где внедрили этот высокотехнологичный метод лечения пациентов.-0-

Фото Егора Павлющика