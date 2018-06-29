29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики помогли гражданке Украины с резус-конфликтом родить здорового ребенка благодаря новой технологии, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе РНПЦ "Мать и дитя" Иван Курлович.

Заведующий лабораторией проблем здоровья детей и подростков Маргарита Девялтовская

Потребовалось четыре раза проводить внутриутробное переливание крови. На сроке в 37 недель женщина самостоятельно родила абсолютно здорового ребенка, у которого не развилась гемолитическая болезнь новорожденных. В РНПЦ малыш с мамой находится уже четвертые сутки. Медики прогнозируют, что через непродолжительное время они будут выписаны.

Заместитель директора по научной работе Иван Курлович

Как пояснил Иван Курлович, первая беременность у резус-отрицательных женщин проходит, как правило, благополучно. А при второй и последующих высок риск развития резус-конфликта, если женщина ожидает рождения резус-положительного ребенка. Из-за защитных антител, которые выработались в крови матери во время первой беременности, плод может восприниматься организмом женщины как чужеродный элемент. В результате у него возникает гемолиз (разрушение эритроцитов крови) и анемия. Такое состояние раньше очень часто заканчивалось неблагополучно.

РНПЦ "Мать и дитя"

Сегодня есть методы, которые позволяют после родов или акушерских манипуляций проводить профилактику этого состояния. Благодаря введению антирезус-иммуноглобулина резус-конфликт не развивается, тем самым можно избежать не только гемолитической болезни плода, но и такого же состояния у новорожденного в последующем.

Марина Бондаренко с новорожденным ребенком

Внутриутробное переливание крови - единственный способ лечения гемолитической болезни плода, которая развилась, если не была своевременно проведена профилактика. В Беларуси такие операции на протяжении десяти лет проводят только в РНПЦ "Мать и дитя". Внутриутробно кровь переливается плоду, как правило, каждые две недели. Порой, если болезнь развилась с раннего срока беременности, проводить такие манипуляции начинают даже с 20-й недели. Чтобы довести беременность до срока доношенной, может потребоваться до девяти таких переливаний.

В РНПЦ "Мать и дитя"

Если у плода есть анемия, избежать в дальнейшем гемолитической болезни новорожденного позволяет новая технология, которую разработали специалисты РНПЦ. Ее суть в том, что во время беременности используют не только переливание крови плоду, но и внутриутробную иммунотерапию. Вмешательство выполняют под контролем УЗИ, под местным обезболиванием, в условиях операционной. "Эта технология довольно новая. У нас в центре она применяется в последние несколько лет. Результаты очень хорошие: технология действительно позволяет избежать тяжелых осложнений уже в периоде новорожденности", - отметил Иван Курлович.

Белорусскую разработку применили и при лечении плода, которого вынашивала гражданка Украины. В результате она родила здорового малыша, который стал третьим ребенком в семье. Белорусским медикам, особенно заведующему научной лабораторией акушерско-гинекологической патологии Максиму Белуге и заведующей отделением патологии беременности №1 Ольге Панкратовой, женщина безмерно благодарна за чуткость и внимательность и, конечно, здорового малыша.

В Беларуси пациенток, которым требуется такое лечение, не много: в год около 10-12. Женщинам со всей республики помощь оказывают в РНПЦ "Мать и дитя".-0-

Фото Рамиля Насибулина