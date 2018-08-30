Белорусские медвузы внедряют новые методики подготовки врачей

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медицинские вузы внедряют новые методики подготовки врачей. Об этом рассказала начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Маршалко во время круглого стола в БЕЛТА.

"В медицине не должно быть случайных людей. В медицину должны приходить люди, которые имеют высокие моральные качества. Однако очень сложно предугадать, насколько тот или иной человек будет профессионально пригоден, - отметила Ольга Маршалко. - Поэтому мы сейчас больше внимания обращаем на профориентацию. Уже с первого курса начинаем практическое обучение: с первого дня студенты идут к постели пациента. Это и есть профтестирование: уже на первом курсе становится ясно, сможет ли человек работать в профессии".

Еще одно нововведение - это система психологического тестирования студентов в течение всего периода обучения. Это позволяет определить, в каком направлении каждый из них может развиваться дальше. Тестирование помогает выявлять склонность к научной деятельности или организаторской работе.

"Если мы видим, что этот человек может стать, например, замечательным анестезиологом, мы ему предлагаем развиваться именно в этом направлении. Таким образом, мы фактически прогнозируем профессиональный путь каждого студента", - пояснила начальник управления Минздрава.

"Врачебная сфера очень широка. Получив профессию врача, человек может и не стать врачом-лечебником, но может стать сильным ученым или классным специалистом в той сфере, где ему не придется непосредственно коммуницировать с пациентом. И задача разглядеть это в студенте лежит на преподавателях, кураторах групп", - подчеркнул в свою очередь первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

По словам Ольги Маршалко, методика профориентационного тестирования активно применяется последние два-три года и пока рассматривается как пилотный проект. Первый выпуск молодых специалистов, в обучении которых активно применялось такое тестирование, состоится уже в 2019 году.

"Таким образом, из стен вуза будут выходить специалисты, уже подготовленные по определенному профилю и имеющие четкую парадигму дальнейшего развития. Мы надеемся, что это позволит большинству выпускников избежать мучительных поисков себя в профессии", - подчеркнула представитель Минздрава.-0-

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