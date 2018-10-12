Белорусские милиционеры победили в международном чемпионате по мини-футболу среди полицейских

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские милиционеры победили в 36-м международном чемпионате по мини-футболу среди полицейских, который прошел 8-12 октября в городе Грунло (Нидерланды), сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Белорусская команда стала чемпионом в старшей возрастной группе (35+). На втором месте полицейские из Румынии, бронза у представителей МЧС России.

Футболисты основной дружины (без ограничения возраста) из Беларуси заняли третье место чемпионата. Золото в этой группе досталось украинским полицейским, серебро - хорватам.

В 36-м международном чемпионате по мини-футболу среди полицейских приняли участие 208 команд из 54 стран. МВД Беларуси представили две сборные, основной костяк которых составили ведомственные команды. Одна из них - "Охрана-На страже" - создана четыре года назад, сейчас принимает участие во второй лиге чемпионата Беларуси, является серебряным призером чемпионата республики сезона 2017/2018 года. Команда "Охрана-Динамо" - участник высшей лиги чемпионата Беларуси по мини-футболу уже более десяти лет.

Белорусские милиционеры уже становились победителями престижного турнира в 2014 и 2015 годах, а в 2016-м завоевывали бронзу. Активное содействие в подготовке и выступлении сборных оказали Министерство спорта и туризма и посольство Беларуси в Нидерландах.-0-