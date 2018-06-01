Белорусские перевозчики смогут получить спутниковое оборудование "Платон" с 21.00 1 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси информирует перевозчиков о возможности получения спутникового оборудования системы "Платон" 1 июня с 21.00, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.
Как рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина, данный вопрос проработан на уровне министров транспортных ведомств Беларуси и России. Министерство транспорта Беларуси направило письмо в Министерство транспорта России с просьбой временно допустить пропуск белорусских международных автобусов в города-организаторы чемпионата мира по футболу без соответствующего оборудования до урегулирования ситуации.
"Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак подписал обращение в адрес министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха по скорейшему урегулированию сложившейся ситуации по пропуску белорусских международных автобусов на территорию городов этой страны, в которых будут проведены матчи чемпионата мира по футболу, - сказал он. - Также состоялся телефонный разговор двух министров на эту тему".
По информации министра транспорта России Евгения Дитриха, с 21.00 1 июня 2018 года будет осуществляться оснащение автобусов спутниковым оборудованием в пункте выдачи "Платон" в Химках Московской области. При этом российской стороной будут предприняты все необходимые меры для начала выдачи названного оборудования с 21.00 также в соответствующих пунктах на белорусско-российской границе.
Сергей Дубина пояснил, что в связи с вступлением с 1 июня 2018 года норм указа президента России от 9 мая 2017 года №202, в адрес Министерства транспорта и коммуникаций стали поступать обращения белорусских автоперевозчиков о невозможности зарегистрироваться в системе "ЭРА-ГЛОНАСС", а также отказом в выдаче соответствующего оборудования системы "Платон". Проблемная ситуация возникла у всех международных автомобильных перевозчиков при въезде в города-организаторы чемпионата мира по футболу.-0-
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