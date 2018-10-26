Белорусские пионеры смогут пообщаться с известными людьми онлайн

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пионеры смогут пообщаться с известными людьми в режиме онлайн, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.

"Лучшие пионеры и победители наших конкурсов встретятся в Национальном образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" 13-14 ноября. Наш 21-й слет пройдет под названием "Пионерия: новый сезон", на котором мы подведем итоги за последние три года и дадим старт новым проектам. Среди них - "Встречи на все 100!". Наши пионеры и октябрята очень любознательные, поэтому мы решили дать им возможность пообщаться с известными людьми Беларуси: спортсменами, учеными, общественными деятелями, заслуженными учителями и артистами. Это будут онлайн-встречи, во время которых ребята смогут задать любые интересующие их вопросы", - рассказала Александра Гончарова.

Еще один новый проект БРПО - "Вотчына.бай", приуроченный Году малой родины. "Этот большой интернет-проект мы начали в сентябре. Мы предложили юным пионерам заняться исследовательской деятельностью и рассказать о своих родных местах, сняв небольшие видеоролики. И что интересно, уже подали заявки очень много человек", - отметила председатель ЦС БРПО.

Она напомнила, что белорусская пионерия объявила открытый конкурс на слоган и талисман пионерского движения. "Мы приглашаем к участию всех ребят и ждем от них интересных идей, которые отражали бы детство молодого белоруса. Планируется, что наш талисман будет воплощен в виде мягкой игрушки", - добавила Александра Гончарова.-0-