Белорусские пограничники готовы к работе в условиях проведения в России ЧМ по футболу

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники готовы к работе в условиях проведения в России чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
"Белорусские пограничники готовы к работе в условиях проведения в России чемпионата мира по футболу. Болельщики, команды, обслуживающий персонал будут проходить пограничный контроль в международных пунктах пропуска на внешней границе Союзного государства. Каких-либо дополнительных контрольных мероприятий в отношении этой категории иностранцев не предусмотрено", - отметил Антон Бычковский.
Вместе с тем Госпогранкомитет ожидает некоторое увеличение пассажиропотока. "В этих условиях в пунктах пропуска с точки зрения организации погранконтроля при необходимости будут усилены пограничные наряды по проверке документов для обеспечения бесперебойного и ритмичного пропуска граждан через границу Беларуси", - сказал Антон Бычковский.-0-
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