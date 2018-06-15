Белорусские пограничники готовы к увеличению потока болельщиков ЧМ-2018 по футболу

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники готовы к увеличению потока болельщиков, которые следуют в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Государственную границу Беларуси пересекли уже более 1,7 тыс. болельщиков. "Только за последние сутки оформлено почти 850 человек, следующих в таком особом порядке. Пограничная служба готова к последующему увеличению потоков болельщиков - на необходимых направлениях сформированы резервы дополнительных сил", - проинформировали в Госпогранкомитете. Среди прибывших в Беларусь иностранцев больше всего граждан Перу - 220 человек, Аргентины - 213, США - 134 и Марокко - 121.

Как отметили в пограничном ведомстве, организованные группы болельщиков могут пересечь границу по отдельному коридору. Общее время их оформления в автодорожных пунктах пропуска не должно превышать 15 минут.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Беларусь и Россия 29 мая подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. На время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков действует безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля.-0-