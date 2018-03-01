1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники обменялись опытом в области реадмиссии с коллегами из Македонии и Албании, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Сотрудники органов пограничной службы Беларуси с обучающим визитом посетили Македонию и Албанию. "Они ознакомились с инфраструктурой автодорожных и авиационных пунктов пропуска, посетили центры размещения мигрантов открытого и закрытого типа. Руководство пограничной полиции Македонии и Албании поделилось опытом в вопросе управления потоками нерегулярных мигрантов. А также опытом создания и функционирования мобильных центров для их размещения в контексте недавнего миграционного кризиса, с которым столкнулись европейские страны, особенно Македония. Этой стране, оказавшейся частью балканского маршрута миграции на пути в Европу, пришлось одной из первых принимать оперативные меры по регулированию миграционных потоков", - проинформировали в Госпогранкомитете.
Уникальный опыт, полученный во время визита, будет адаптирован и использован в работе пограничной службы Беларуси, а также учтен при подготовке нашей страны к подписанию соглашения по реадмиссии с ЕС и созданию соответствующей инфраструктуры.
Обучающий визит белорусских пограничников в Македонию и Албанию был организован представительством Международной организации по миграции в Беларуси в рамках финансируемого ею проекта международной технической помощи "Укрепление потенциала Республики Беларусь в области реадмиссии".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN