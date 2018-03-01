1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники обменялись опытом в области реадмиссии с коллегами из Македонии и Албании, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Сотрудники органов пограничной службы Беларуси с обучающим визитом посетили Македонию и Албанию. "Они ознакомились с инфраструктурой автодорожных и авиационных пунктов пропуска, посетили центры размещения мигрантов открытого и закрытого типа. Руководство пограничной полиции Македонии и Албании поделилось опытом в вопросе управления потоками нерегулярных мигрантов. А также опытом создания и функционирования мобильных центров для их размещения в контексте недавнего миграционного кризиса, с которым столкнулись европейские страны, особенно Македония. Этой стране, оказавшейся частью балканского маршрута миграции на пути в Европу, пришлось одной из первых принимать оперативные меры по регулированию миграционных потоков", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Уникальный опыт, полученный во время визита, будет адаптирован и использован в работе пограничной службы Беларуси, а также учтен при подготовке нашей страны к подписанию соглашения по реадмиссии с ЕС и созданию соответствующей инфраструктуры.

Обучающий визит белорусских пограничников в Македонию и Албанию был организован представительством Международной организации по миграции в Беларуси в рамках финансируемого ею проекта международной технической помощи "Укрепление потенциала Республики Беларусь в области реадмиссии".-0-