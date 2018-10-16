16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники с начала года задержали на границе с Украиной около 80 единиц оружия и 1,2 тыс. боеприпасов. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Госпогранкомитета привел также данные оперативных сводок украинских пограничников. За этот год они задержали на белорусско-украинской границе около 100 единиц оружия, около 12 тыс. боеприпасов и несколько десятков гранат. "Пограничники обеих стран сделают все возможное, чтобы пресекать эти потоки. Мы работаем в связке", - подчеркнул Анатолий Лаппо.

Он добавил, что и Беларусь, и Украина занимаются укреплением своих государственных рубежей. "Это естественный процесс - мы должны обеспечить безопасность наших границ", - отметил Анатолий Лаппо.

Касаясь демаркации белорусско-украинской границы, председатель ГПК напомнил, что демаркировать предстоит 1084 км. Сейчас с карт на местность вынесено более 700 км, очищено более 300 км. Необходимо установить 3,2 тыс. знаков. Белорусской стороной их установлено около 900. "Демаркация идет планово, у нас нет никаких разногласий. Все вопросы решены", - резюмировал Анатолий Лаппо.-0-