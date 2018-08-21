21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники стали призерами международных соревнований по кинологическому биатлону в Латвии, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Состязания по четырем номинациям проходили в городе Резекне на базе Колледжа пограничной охраны Латвии. В них приняли участие 90 кинологов с собаками. Белорусская команда участвовала в двух номинациях для профессионалов. За право стать лидером в них также соревновались представители Латвии, Литвы и Молдовы.

По условиям, кинологам необходимо было пройти 9 км по пересеченной местности. Нужно было преодолеть водную преграду в 200 м, задержать нарушителей, произвести стрельбу, пройти лестницы, лабиринты, тоннели. Судьи также оценивали послушание собак. В результате военнослужащие органов погранслужбы заняли первое командное место в номинации "Профессиональный класс А". Здесь отличился Руслан Страшкевич, ставший лидером в личном зачете. В другой номинации - "Профессиональный класс Б" в личном зачете Илья Попроцкий и Диана Павлинич заняли третье место.-0-