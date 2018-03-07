Белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники десятой Белорусской антарктической экспедиции поздравляют всех женщин страны с праздником 8 Марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

"В этот чудесный весенний праздник мы, белорусские полярники, находящиеся в Антарктиде, хотим сказать вам ласковые и теплые слова с самого холодного континента! Счастья, благополучия, радости и здоровья!" - говорится в видеопоздравлении.

В НАН Беларуси 8 ноября 2017 года был дан торжественный старт десятой Белорусской антарктической экспедиции. На ледовый континент для продолжения работ по строительству станции и проведению научных исследований отправились 7 участников. Это начальник экспедиции Алексей Гайдашов, инженер-радиометрист Максим Горбацевич, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов Артур Ивашко, врач Дмитрий Ковко, инженер-механик Алексей Захватов, инженер-геофизик Павел Шаблыко и мастер по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Владимир Нестерович.-0-