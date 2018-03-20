Белорусские правоохранители во время мероприятий "Розыск" выявили более 90 преступников за рубежом

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90 преступников выявили за рубежом белорусские правоохранители за два дня мероприятий "Розыск". Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Очередной межгосударственный специальный комплекс мероприятий "Розыск" проводился на территории стран - участниц СНГ 14-15 марта. За два дня белорусские оперативники задержали или установили местонахождение 204 преступников. Из них 91 скрывался в других странах, в основном в России. Разыскано 115 без вести пропавших, а также установлено местонахождение 545 ответчиков и должников по гражданским и экономическим делам, из которых 167 скрывались за границей.

"Свою эффективность показала практика командирования оперативных групп в сопредельные государства. Две белорусские группы были направлены в Москву и Санкт-Петербург. Как видно из статистики, почти половина разысканных преступников скрывались в этих городах", - отметил начальник 1-го управления главного управления уголовного розыска МВД Максим Свирид.

В частности, при тесном сотрудничестве с коллегами ГУМВД России по Московской области был задержан уроженец Белыничского района Могилевской области, который скрывался в Подмосковье. В 2014 году предприниматель заказал у другого бизнесмена поставку 150 т картофеля без предоплаты. Получив груз, мошенник не собирался за него рассчитываться, а подался в бега, причинил ущерб партнеру в Br360 млн (неденоминированных). В Москве пыталась затеряться и минчанка 1972 года рождения. На протяжении 2013-2014 годов она, занимая должность главного бухгалтера в частной фирме, ввела в заблуждение директора и его заместителя. Женщина при помощи финансовых махинаций, в том числе с использованием подставных фирм-партнеров, присвоила почти Br190 млн (неденоминированных). Она задержана и заключена под стражу.

В свою очередь на территории Беларуси обнаружено и задержано 30 преступников, инициаторами розыска которых выступили другие государства. 28 из них разыскивались российскими правоохранителями, а один был подан в розыск по линии Интерпола соответствующими органами Иордании за финансовые махинации.-0-