17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские правоохранители за полгода ликвидировали более 25 интернет-магазинов наркотиков. Об этом сегодня до начала заседания коллегии УВД Миноблисполкома сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский.

"Если оценивать результаты работы подразделений наркоконтроля, то у нас более 50% преступлений - тяжкие и особо тяжкие. И путем анализа той информации, которая у нас имеется, мы влияем на распространение наркотиков в республике. На сегодня перекрыто 17 каналов поступления наркотиков в Беларусь, ликвидировано более 25 интернет-магазинов", - сказал первый замминистра. Он отметил, что Минская область - одна из лучших по показателю выявления наркопреступлений, по установлению совершивших их лиц и по количеству изъятых наркотиков.

Число выявленных за полгода в Минской области особо тяжких и тяжких преступлений в сфере незаконного наркооборота выросло по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом из незаконного оборота изъято более 19 кг наркотиков, пресечено 5 каналов поставки наркотиков и психотропов, ликвидированы 3 помещения, приспособленных для выращивания конопли. Благодаря правоохранителям области удалось ликвидировать либо приостановить деятельность 7 интернет-магазинов и 3 сайтов.

Сегодня на заседании коллегии УВД подводятся итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Минской области за первое полугодие. Коллегии предшествовали совещания по подведению итогов во всех службах, подразделениях УВД. На этих совещаниях детально проанализированы складывающиеся тенденции правоохранительной сферы, недостатки по направлениям деятельности, обсуждены и намечены мероприятия на текущий год, которые отражены в соответствующих решениях.-0-